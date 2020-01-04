Екатерина Климова показала наряды, в которых встречала Новый год и утро 1 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Екатерина Климова поделилась в Instagram фотографиями своих нарядов, которые она примерила на Новый год и утром первого января.

Артистка в подписи к посту просветила поклонников, "что самым модным цветом 2020 года объявлен классический синий". Звезда быстро для себя решила вопрос с внешним видом и поделилась своим результатом с фолловерами, которых уже миллион.

Для своих вечерних и утренних образов Екатерина Климова выбрала платье в пол и стильный костюм. Фолловеры звезды похвалили ее выбор и поделились своим мнением под постом, который собрал сотни восторженных комментариев. -0-