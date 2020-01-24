Екатерина Климова показала нежное фото с четырьмя детьми

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Климова сегодня отмечает день рождения. Актрисе исполнилось 42 года.

Старшая дочь Климовой в голубом купальнике переплюнула знаменитую маму Поклонники оценили пляжный лук Елизаветы. Некоторые даже отметили, что она выглядит в этом купальнике лучше мамы. Врочем, и сама Екатерина постоянно получает комплименты по поводу своей стройной фигуры.

Вчера, перед днем рождения, она разместила в личном Instagram-аккаунте фото со своими подросшими детьми. Фолловеры отметили, что Екатерина выглядит очень счастливой, а такое теплое семейное фото собрала большое количество лайков.-0-