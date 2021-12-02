Екатерина Климова показала подросших сыновей, которые поразили Instagram

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила в Instagram новый пост и вызвала бурное обсуждение у юзеров сети.
Артистка отправилась на премьеру нового фильма, а компанию звезде составили двое ее сыновей. Молодой вид Екатерины Климовой очаровал сеть, но пользователи были поражены повзрослевшими сыновьями знаменитости.
В комментариях многие поклонники Екатерины Климовой выразили свое восхищение, а также принялись гадать о судьбе сыновей звездной мамы. Одни посчитали, что ребята будут актерами, а другие просто не могли поверить в то, как возмужали бывшие малыши. "Старший-красавец! Как вырос!", "Красивые дети! Мама красивая", "Мальчишки красавчики, как и их мама", - написали фолловеры Екатерины Климовой. Неудивительно, что за короткое время запись в Instagram собрала десятки тысяч лайков. -0-