Екатерина Климова показала свои тренировки и восхитила сеть кардинальными переменами

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова разместила в Instagram фотографию и пост, который восхитил многочисленную армию поклонников.

Звезда представила своим фолловерам видео, на котором она показывает свои тренировки для спектаклей. Екатерина Климова в спортивной одежде и коротком топе смогла сделать несколько впечатляющих упражнений из йоги, которые не каждый исполнит.

Позже звезда решила повеселиться и в сториз показала забавный кадр, на котором представила свои кардинальные перемены. Разумеется, это не осталось без внимания подписчиков, которые оставили множество восхищенных комментариев. -0-

Фото из Instagram