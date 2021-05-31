Екатерина Климова порадовала фанатов нежной фотосессией и удивила одной деталью

Екатерина Климова. Фото из Instagram
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса театра и кино Екатерина Климова очаровала Instagram своими новыми снимками.
Звезда показала результат чувственной фотосессии, которую провели прямо на кровати дома. Екатерина Климова не экспериментировала с нарядом и примерила только белую футболку. Плюс ко всему, фото сделали черно-белыми, что и добавило нежности кадрам. Красота актрисы порадовала фолловеров, но те были и очень удивлены.
Екатерина Климова оголила свои бедра, где пользователи заметили татуировку. Эта деталь впечатлила людей, которые поспешили написать свои вопросы в комментариях. Кадры пришлись по вкусу фанатам актрисы и они оставили под постом огромное число лайков. -0-