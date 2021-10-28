Екатерина Климова поразила Instagram своей красотой и разнообразием образов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила на днях в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Знаменитость решила устроить стильную фотосессию на фоне разных самолетов, однако не это поразило юзеров. Большинство поклонников Екатерины Климовой оказались в восторге от ее красоты на новых кадрах и от их разнообразия. На каждом снимке звезда позирует в новом образе, который лучше предыдущего.

Этот факт впечатлил и порадовал поклонников, ведь те отметили, что каждый наряд только подчеркивает и дополняет красоту Екатерины Климовой, а разнообразие – это бонус. Неудивительно, что пост пришелся по душе фолловерам, которые завалили актрису массой хвалебных комментариев и огромным числом лайков. -0-