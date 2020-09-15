Екатерина Климова прогулялась по пляжу в огромной шляпе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Климова находилась в отпуске в Турции - фото она размещала в личном Instagram-аккаунте.

Перед отъездом с курорта она выставила пост, в котором попрощалась с отелем и пообещала вернуться. Фанатов привлек модный образ любимой актрисы, изюминкой которого стала огромная коричневая шляпа.

Поклонники не поскупились на комплименты: они назвали ее "солнышком", "прекрасной девочкой", а еще спросили, где можно купить такую эффектную шляпу.-0-