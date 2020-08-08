Екатерина Климова "стрельнула глазками" на фото в Instagram - поклонники в восторге

Екатерина Климова. Фото из Instagram
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram снимок, который восхитил подписчиков.
Артистка загрузила фотографию, где позирует в неброском наряде, однако с очень завораживающим взглядом. Именно красоту и глаза Екатерины Климовой оценили поклонники, а также принялись в комментариях отвечать на вопрос из подписи к посту: "Как настроение?"
Пользователи сети поделились своими историями, а самые преданные фолловеры завалили Климову множеством восторженных комментариев: "После такого красивого поста поднялось", "Вы сильно красивая", "Стрельнула глазками красотка". -0-