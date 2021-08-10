Екатерина Климова удивила необычными танцами на столе, а после удалила пост, но Instagram помнит все!

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новый пост, который быстро привлек внимание пользователей.

Артистка предстала перед камерой в красочном и широком наряде, однако не это стало предметом обсуждения среди фолловеров. Артистка забралась на стол, а после устроила соблазнительные танцы среди горящих свеч.

Скриншот из видео в Instagram

Пользователи бурно приняли новый пост, который уже собрал почти 200 тысяч просмотров. Многие уверены, что Екатерина Климова была "на веселе", что и заставило ее разместить подобный пост. Другие уверены, что совсем скоро она удалит запись. Собственно, через несколько часов это и произошло, однако Instagram помнит все! С другой стороны, артистка удивила всех необычными танцами на столе, что помогло посту собрать огромное число разнообразных комментариев. -0-