Екатерина Климова в пеньюаре удивила фанатов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Климова поделилась в Instagram милой гифкой, которая приятно удивила ее фолловеров.

На коротеньком видео она в красивом песочном пеньюаре и халате душится приятным ароматом. Это понятно по тому, что актриса крайне довольна. Да и в подписи к посту она хорошо о нем отзывается.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида Екатерины Климовой. Многие начали уточнять, как можно быть такой красивой. Без кучи комплиментов Екатерина не осталась.-0-