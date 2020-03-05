Екатерина Климова в соблазнительном образе сравнила себя с культовой героиней

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова поделилась в Instagram новым постом и лишила фанатов дара речи.

Звезда опубликовала снимки из гримерки. В кадре Климова делает макияж и, одновременно, селфи. Поклонники знаменитости оценили ее образ, а особенно тонкое черное платье с кружевами и эффектные ноги.

В подписи к посту Екатерина Климова сравнила себя с культовой героиней из романа Булгакова Маргаритой. Такое сходство отметили и поклонники звезды. Свое восхищение они выразили в комментариях, которых за несколько часов собралось очень много. -0-