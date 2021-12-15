Екатерина Климова в соблазнительном платье очаровала Instagram

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост, который пришелся по вкусу пользователям соцсети.

Артистка решила принять участие в новой фотосессии, где предстала перед камерой в соблазнительном образе. Актриса предпочла появиться перед объективом в черном бархатном платье.

Образ получился утонченным и соблазнительным, что не осталось без внимания поклонников. За короткое время запись в Instagram собрала огромное число лайков и хвалебных отзывов.-0-