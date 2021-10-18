Екатерина Климова впала в детство со своей дочерью: это начало подготовки к полету в космос?

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост, который впечатлил юзеров сети.

Артистка отправилась с дочерью на детскую площадку. Екатерина Климова проводила время с ребенком, но счастливая атмосфера взяла свое и актриса впала в детство. Знаменитость начала изучать турники и висеть на них, а после покаталась на качелях.

Поклонники Екатерины Климовой были очарованы таким постом, но вопросы вызвала подпись, где актриса вспомнила съемки кино в космосе. Разумеется, поклонники сразу захотели узнать, не являются ли такие трюки на детской площадке от знаменитости началом подготовки к полету в космос? -0-