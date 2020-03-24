Екатерина Климова ввела в ступор поклонников новым видео: у фолловеров много вопросов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова выложила в Инстаграм свежий ролик из архивных фотографий, где видны этапы ее взросления.

Пост актрисы вызвал бурю эмоций, а само видео менее чем за сутки просмотрели уже почти 132 тысяч раз. На видео Екатерина Климова показала, как из ребенка превращалась в прекрасную женщину. Фолловеры оценили ролик и в комментариях оставили множество восторженных комплиментов.

"С годами только лучше", "С каждым фото все ярче и сочнее", "Красавица уже с детства", "Похоже, Вы из тех, кто как долголетнее вино, становится всё слаще и краше", "По фотографиям прямо видно, как Вы расцветаете и наливаетесь жизнью", - пишут подписчики.

Между тем поклонники недоумевают, как актрисе удается поддерживать себя в столь прекрасной форме и выглядеть молодо."На каком-то этапе время остановилось?, "Откройте секрет, как можно становиться с каждым годом все моложе и моложе? "В холодильнике что ли спите?", "Интересно, сколько ты мужских сердец разбила в юные годы?", - задаются вопросом фолловеры. -0-