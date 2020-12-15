Екатерина Климова выбрала для кино шикарное платье и похвасталась ногами (Фото)

Екатерина Климова. Фото из Instagram
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила поклонников.
Артистка решила отправиться в кино, а заодно похвастаться новым нарядом. Для похода Екатерина Климова выбрала впечатляющее платье, которое выгодно подчеркнуло красоту звезды. Кроме этого, наряд позволил актрисе похвастаться своими длинными и стройными ногами.
Разумеется, такая красота не осталась без внимания фолловеров, которые отметили непревзойденный образ Екатерины Климовой в множестве восхищенных комментариев. -0-