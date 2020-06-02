Екатерина Климова заинтриговала поклонников сразу несколькими пикантными образами - видео

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова очень соскучилась по театру и работе в период самоизоляции, поэтому артистка решила поэкспериментировать с образами. Результатами интересных преображений она поделилась в Instagram.

Артистка взяла за основу популярный в сети челлендж с преображением. Сначала Климова пытается отмыть зеркало в очках и пеньюаре, но в следующий момент перед камерой красуется роковая красотка в черном. Разумеется, актерский талант Екатерины Климовой помог ей изобразить удивление, и она решила удостовериться, однако теперь в зеркале артистка уже была в образе императрицы.

Не удивительно, что пост пришелся по душе пользователям Instagram, которые отметили красоту и креатив задумки звезды. Также они посмотрели ролик сотни тысяч раз и оставили множество восторженных комментариев. -0-