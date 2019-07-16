Екатерина Стриженова попала в аварию

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. Об этом она сообщила на своей личной странице в Instagram.
Артистка рассказала подписчикам, что рано утром 15 июля, когда она ехала на работу, в ее автомобиль врезался грузовик. К счастью, обошлось без серьезных травм, а Екатерина Стриженова и водитель отделались легким испугом.
В подписи к посту звезда посоветовала всем ценить каждый день, так как не знаешь, что ждет впереди. Подписчики знаменитости поддержали ее несколькими сотнями комментариев. -0-
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Еду я сегодня на эфир(вернее я сплю на заднем сидении ,меня везёт водитель,на часах 3ч50 мин утра).И вдруг прямо над головой сильный скрежет-в нас въехал грузовик! Все живы,просто испуг...Это я к тому,что никогда не знаешь,что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро,дорогие мои!!!! #дороганаработу #раннийподъём #чтоденьгрядущийнамготовит #деньначинается #доброеутро @dobroeutro1tv ; @1tv @olesyabangbang
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