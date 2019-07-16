Екатерина Стриженова попала в аварию

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. Об этом она сообщила на своей личной странице в Instagram.

Артистка рассказала подписчикам, что рано утром 15 июля, когда она ехала на работу, в ее автомобиль врезался грузовик. К счастью, обошлось без серьезных травм, а Екатерина Стриженова и водитель отделались легким испугом.

В подписи к посту звезда посоветовала всем ценить каждый день, так как не знаешь, что ждет впереди. Подписчики знаменитости поддержали ее несколькими сотнями комментариев. -0-