Екатерина Стриженова в честь годовщины свадьбы показала архивный кадр

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Екатерина Стриженова отметила со своим супругом Александром Стриженовым 34-ю годовщину свадьбы.

К этому событию звезда телеэкрана приурочила в Instagram новый пост, где представила многочисленным фолловерам архивный кадр с мужем. Знаменитости попозировали перед камерой во время съемок, а их вид очаровал сеть.

"Дошли до нового рубежа - 34 года в браке… Идем дальше…", - подписала телеведущая снимок, сделанный в телевизионной студии много лет назад. К поздравлениям звездой пары присоединились не только пользователи сети, которые оставили массу разнообразных хвалебных комментариев, но и многие звезды российского шоу-бизнеса. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-