Екатерина Варнава кардинально сменила образ, но он ей не понравился - фото

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская юмористка Екатерина Варнава поразила фолловеров, опубликовав в Instagram несколько снимков в совершенно нетипичном для себя образе.

Звезда предпочитает длинные и светлые волосы, однако в этот раз она решила сменить не только длину прически, но и перекраситься. Для этого она выбрала черный цвет и образ получился впечатляющий, однако, по всей видимости, он не понравился Варнавой.

Девушка прямо перед камерой взяла ножницы и принялась избавляться от волос. Многие фолловеры были в восторге от нового стиля звезды. Впрочем, люди поняли, что эти кадры из фотосессии знаменитости и завалили ее множеством восхищенных комментариев. -0-