Екатерина Варнава танцует на улице: актриса запустила необычный марафон

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Варнава разместила в своем Instagram видео с веселыми танцами посреди улицы.

Актриса призвала всех желающих поучаствовать в марафоне: "Без хождения вокруг да около... С целью раскрепощения тела и души объявляю двухнедельный МАРАФОН СВОБОДНЫХ ТЕЛОДВИЖЕНИЙ под хэштэгом #Раскрепощение2020!"

"Надеюсь, вы поняли, что вам тоже нужно выбрать песню и подвигаться. Доказательство публикуем у себя", - написала звезда.

Екатерина призвала подписчиков выкладывать свои танцы, обещая поддерживать их смайликами. Поклонники оценили идею марафона и осыпали звезду комплиментами: "Такой родиться надо. Я танцую так, как будто меня бьет током", "Богиня раскрепощения, трудно будет придумать что-то лучше", "Смотреть можно вечно! Классная! Крутая ! Харизматичная ! Красотка".-0-