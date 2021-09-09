Екатерина Варнава в классическом образе сходила в кино, но все равно восхитила Instagram

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и юмористка Екатерина Варнава представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка отправилась на премьеру нового фильма, а выбрала для этого классический образ. Екатерина Варнава примерила свободную рубашку и красные штаны. Образ получился впечатляющим, однако возникли вопросы и к странному взгляду звезды.

Впрочем, большая часть пользователей Instagram была восхищена красотой Екатерины Варнавы, что поспешили отметить в массе хвалебных комментариев. -0-