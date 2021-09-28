Екатерина Варнава вдохновилась модой 70-х и снялась в стильной фотосессии

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная юмористка Екатерина Варнава представила в Instagram несколько новых постов, которые очаровали сеть.

Артистка вдохновилась стильной модой 70-х, которая и стала основным лейтмотивом новой стильной фотосессии. Для этого Екатерина Варнава примерила бордовые шорты и розовую майку, которая с помощью одного движения превратилась в короткий топ.

Новые кадры Екатерины Варнавой восхитили сеть и многочисленных фолловеров. Разумеется, снимки не остались без внимания поклонников, которые поспешили выразить свои эмоции в массе хвалебных комментариев и сотнях тысячах лайков. -0-