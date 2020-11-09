Екатерина Варнава восхитила Instagram своей элегантной фотосессией

9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась с фолловерами в Instagram несколькими кадрами из недавней съемки и очаровала юзеров своим внешним видом.

Звезда юмористического шоу и телевидения предстала перед камерой в нежном и элегантном наряде. Екатерина Варнава выбрала полупрозрачное кружевное платье в пол, которое подчеркнуло красоту знаменитости. Фотосесия получилась очень атмосферной, а наряд Екатерине Варнавой предоставил российский люксовый бренд одежды.

Впрочем, не это привлекло внимание юзеров, а внешний вид звезды. Фотографии Екатерины Варнавой пришлись по вкусу фолловерам, которые завалили знаменитость множеством восхищенных комментариев: "Роскошная!!", "Как вам идет этот образ", "Воздушная)". Помимо всего прочего, поклонники не поскупились на лайки, которых набралось сотни тысяч. -0-