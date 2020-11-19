Екатерина Варнава заворожила Instagram строгим образом

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Екатерина Варнава несколько дней назад опубликовала в Instagram новый кадр, который восхитил сеть.

Звезда юмористического шоу представила своим многочисленным фолловером один кадр из недавней фотосесии. На снимке Екатерина Варнава предстала в строгом образе. Для этого она примерила черное пальто и шляпу того же цвета. Из-под головного убора звезда всматривается в камеру, что завораживает.

Разумеется, общая атмосфера снимка и красота Екатерины Варнавой не оставила равнодушными подписчиков. В комментариях они выразили свое восхищение, а сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-