Екатерину Климову сравнили со Снегурочкой после "холодного" фото в Instagram

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Екатерина Климова поделилась в Instagram новым снимком из заснеженного Архангельска.

Артистке все ни по чем: еще вчера она грелась под жарким солнцем на Бали, а сегодня в минус двадцать прогуливается по хрустящему снегу.

Актриса приятно удивила поклонников, которые моментально в комментариях сравнили ее со Снегурочкой, а кто-то заметил, что актриса позирует для без единого грамма макияжа.

Подписчики оставили под записью в Instagram сотни разнообразных комментариев: "Красавица!!!", "Когда сошла не на той остановке !", "Вот где есть снег этой зимой", "Снегурка знатная!". За несколько часов снимок собрал тысячи десятков лайков. -0-