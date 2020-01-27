Екатерину Стриженову в новом образе перепутали с Аллой Пугачевой

Екатерина Стриженова. Фото из Instagram
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова примерила на себя новый образ и разместила видео в Instagram.
Вот только фанаты звезды не узнали ее и посчитали, что на кадрах запечатлена Алла Пугачева. Видео было записано в гримерке, где Екатерине Стриженой выбирали образ для нового спектакля.
Многие подписчики посчитали, что со светлыми волосами и выразительным макияжем актриса стала похожа на Примадонну. Екатерину Стриженову "выдал" голос. Нашлись и те, кто уверен, что в таком образе знаменитость выглядит гораздо лучше Аллы Борисовны.-0-