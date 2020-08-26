Экипаж парома в Греции спас малышку, унесенную в море надувным единорогом - видео

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корабль выполнял стандартный маршрут, когда экипаж вдалеке заметили очень странный объект. Кадры разместили в Twitter пассажиры парома.

Как оказалось, курс судна пересекла пятилетняя девочка на надувном единороге. Малышка уже долгое время дрейфовала далеко от берега. Ребенку удалось отплыть на 500 метров.

Ναι, αλλά προσέχει και δεν αφήνει το παιδί της να πάει στο σχολείο με μάσκα - φίμωτρο!!! pic.twitter.com/Uw6S1ZK2h3 — Δον Κιχώτης (@tengo_69) August 24, 2020

Экипаж парома совершил аккуратный маневр и приблизился к ребенку. Юную купальщицу подняли на борт и благополучно доставили на берег, где ее передали правоохранителям. Девочка не пострадала и даже не испугалась, а позже ее нашли взволнованные родители. -0-