Экран рухнул на журналиста в прямом эфире (Видео)

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время трансляции одного из спортивных каналов в Колумбии произошел инцидент, приковавший внимание юзеров. Кадры из прямого эфира разместили в Twitter.

Несколько журналистов вели программу. Один из спортивных обозревателей закончил свои реплики и отправился на место в студии. В этот момент внезапно на телеведущего Карлоса Ордуза рухнул тяжелый экран.

#Entérate | Tremendo susto que se llevaron en #ESPN Radio Colombia cuando una pantalla gigante le cayó encima al conductor Carlos Orduz

Minutos después, el periodista explicó que no tuvo heridas y "todo quedó en un susto" || https://t.co/kDu9cAfUMXpic.twitter.com/xNUXsuwwYI — Canal 6 Tv (@canal6tv) March 10, 2021

Со стороны показалось, что мужчина получил тяжелые травмы, однако медики, прибывшие на вызов, осмотрели журналиста и диагностировали у него лишь несколько легких ушибов. После журналист поблагодарил в Twitter всех своих зрителей за добрые слова и пожелания. Кадры прямого эфира, в свою очередь, быстро стали вирусными в сети. -0-