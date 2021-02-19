Экранное хулиганство, коты-гиганты и электрический Jeep: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Сериал "Стража", огромные котики, анонс полностью электрического джипа, очень странный мужской стиль и рецепт сладкого манного пирога. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Коты-гиганты

Мэтт Маккарти из США создает изображения гигантских котов и кошек на улицах миниатюрных городов. В нашей подборке – некоторые из его работ.

Полностью электрический Jeep Wrangler покажут публике весной 2021-го

Концепт модели Jeep Wrangler будет продемонстрирован на «Пасхальном Jeep-сафари» в апреле, чуть позже появится готовая к производству версия. Ожидается, что в продажу новинка поступит в конце 2021 – начале 2022 года.

Хулиганство на экране. Сериал «Стража» по мотивам произведений Терри Пратчетта

"Цвет волшебства", "Опочтарение", "Санта-Хрякус…", "Благие знамения" – игровых экранизаций произведений сэра Терри куда меньше, чем хотелось бы многим фанатам. Тем не менее новый сериал по книгам, снискавшим в свое время огромную любовь читателей, встретили шквалом критики и гневных отзывов. В титрах честно указано: сериал сделан не в точности, а по мотивам произведений британского писателя. Но, чтобы успокоить гнев фанатов, оговорки не хватило – очень уже нестандартной получилась интерпретация.

Осторожно, винтаж! Странные мужские прически из прошлого

Считается, что около ста лет назад стиль мужских стрижек был строг и элегантен. Позволялась разве что аккуратная волна. Но нет, оказывается, и тогда была возможность проявить индивидуальность. Свидетельство тому – старые фотоснимки.

Манный пирог "Ревани" (Basbousa)

Делимся простым рецептом сладкого манного пирога "Ревани". Познайте настоящий вкус турецкой кухни.

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Фото из открытых источников