Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан пишет мемуары

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан пишет мемуары. Их планирует выпустить в свет издательство Celadon Books, входящее в состав издательского дома Macmillan Publishers. Эту информацию сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Celadon Books.

Мемуары будут изданы в 2020 году.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был советником 44-го президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан оставил свой пост 20 января 2017 года, в день инаугурации президента США Дональда Трампа.-0-