Экс-солистка группы Serebro сменила имидж

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя исполнительница выложила фото в новом образе на своей страничке в Instagram.

Мнения по поводу нового имиджа Ольги у ее поклонников разделились. Одни посчитали образ удачным - "Ну вылитая Скарлетт Йоханссон!", "Криминальное чтиво!)", а другие - наоборот: "Челка старит. Не делай ее, плиз".

Напомним, что от продюсера Максима Фадеева ушли солистки коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней отправились на вольные хлеба и остальные участницы - Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.-0-