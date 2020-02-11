Эксперименты продолжаются - у Ольги Бузовой новая прическа

Ольга Бузова. Фото из Instagram
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Бузова постоянно меняет прически, чтобы всегда выглядеть интересно и загадочно.
Она разместила в Instagram свежие сториз и снимки. Ольга решила избавиться от следов блонда и перекрасила волосы в естественный цвет. Также она укоротила волосы.
Фото из Instagram
Поклонники оценили изменения: они написали много комментариев, подчеркнув, что певица выглядит очень женственно и нежно.-0-
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Хоть на нем не видно толком не лица, ни фигуры, ни одежды девушки, оно привлекло всеобщее внимание.