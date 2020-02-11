Эксперименты продолжаются - у Ольги Бузовой новая прическа

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Бузова постоянно меняет прически, чтобы всегда выглядеть интересно и загадочно.

Она разместила в Instagram свежие сториз и снимки. Ольга решила избавиться от следов блонда и перекрасила волосы в естественный цвет. Также она укоротила волосы.

Фото из Instagram

Поклонники оценили изменения: они написали много комментариев, подчеркнув, что певица выглядит очень женственно и нежно.-0-