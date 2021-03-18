Эксперты NASA выяснили причины полярного сияния на Юпитере

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые NASA установили источник полярных сияний на Юпитере. Впервые это явление зафиксировал телескоп Hubble в 1994 году. Дополнительные данные удалось получить благодаря космическому аппарату Juno, сообщает "МИР 24".

Круги синего света возникали на Юпитере в утренние часы на северном и южном полюсах. Ученые наблюдали за ними с Земли, но лишь с одной стороны. Возможности заглянуть на темную сторону Юпитера у них не было.

За прошедшие десятилетия мимо Юпитера пролетело несколько космических аппаратов, но ни Voyager, ни Galileo, ни Cassini не приближались к планете достаточно близко и не пролетали над полюсами. Аппарат Juno первым начал вести наблюдения с орбиты.

Исследователи обнаружили, что рассветные сияния рождаются на темной стороне газового гиганта и по мере его вращения перемещаются на дневную сторону. К этому времени они становятся еще более яркими, выпуская в космос от сотен до тысяч гигаватт ультрафиолетового света.

Исследование показало, что таинственные северные сияния связаны с заряженными частицами, которые поступают от самого вулканически активного спутника Юпитера - Ио.

Эксперты из NASA и Льежского университета пришли к выводу, что северные сияния на Юпитере и Земле похожи. Обе планеты вырабатывают магнитное поле и захватывают заряженные частицы. Их взаимодействие создает яркие световые полосы. Мощные потоки частиц к Земле направляет Солнце. Но сияния Юпитера не совпадали с периодами солнечной активности. Ученые пришли к выводу, что в этом процессе задействован спутник Ио. Он имеет очень молодую поверхность и покрыт вулканами, извергающими плазму в космос и в сторону магнитосферы Юпитера.

"Эти открытия показывают, что частицы и энергия, какими бы ни были их источники, не всегда плавно циркулируют в планетарных магнитосферах. Они часто накапливаются, вызывая реакцию в виде планетарных полярных сияний", - отметили эксперты NASA.-0-