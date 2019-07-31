Эксперты назвали самый холодный и самый жаркий годы в Европе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские метеорологи проанализировали данные температурных наблюдений, которые велись с 1884 года, и обнаружили новые доказательства глобального потепления, сообщает
По статистике температур, самым холодным в истории Европы стал 1892 год – среднегодовая температура составила чуть более +7 градусов.
Самым теплым признан 2014-й – средняя температура - +10 градусов. Последний по времени рекорд холода был установлен в 1963 году - 56 лет назад.
А наиболее теплые годы шли почти подряд в XXI столетии.
По мнению ученых, это демонстрирует динамику изменения климата и показывает, что на планете с каждым годом становится все теплее.
На тенденцию не повлияли даже кратковременные периоды сильных похолоданий. Так, в 2018 году в Европу пришел "Зверь с востока" – сибирский циклон, который вызвал аномальные для этих регионов морозы и снегопады. Но, несмотря на это, 2018 оказался в топ-10 на седьмом месте среди самых теплых лет за всю историю наблюдений.-0-
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