Экстремал из Латвии прошелся по тонкому канату между высотками (Видео)

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина прославился в Facebook, когда решил сделать невероятный трюк на высоте в несколько десятков метров.

В Латвии экстремал натянул между двух высоток в Риге трос и отправился по нему на прогулку. Мужчине удалось несколько раз пройти от крыши одной высотки к другой. Все происходящее запечатлели на видео и опубликовали кадры в соцсети.

В какой-то момент экстремал из Латвии сорвался, но его спасла страховка. Кадры впечатлили юзеров, а многие в комментариях отметили, что неизвестному мужчине с успехом удалось повторить трюк 24-летнего француза Филиппа Пети. В 1974 году он прогулялся по тонкому тросу между зданиями в Нью-Йорке на высоте в 400 метров. -0-