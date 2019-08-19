Экстремалы едва не погибли под растаявшим ледником на Аляске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два любителя активного отдыха прибыли в воды Аляски, чтобы покататься на каяке и запечатлеть невероятные виды. Однако едва не погибли под многотонной глыбой льда. Видео было размещено на YouTube.

Каякеры Джош Бастир и Эндрю Хупер отправились в плавание и подобрались к леднику Спенсер, который находится в 84 километрах от города Анкориджо. Все шло хорошо, но до того момента, как один из друзей заметил обрушивающийся ледник. Он попытался поближе его запечатлеть, однако глыба льда сорвалась и упала прямо в воду.

Туристы едва не оказались накрыты ледником, но смогли отплыть на безопасное расстояние. Никто не пострадал, однако двум экстремалам удалось показать всему миру таяние ледников почти ценой своей жизни. -0-