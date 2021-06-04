Экзотические птицы на улицах и уют в доме: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Граффити со сказочными птицами от художницы из Аргентины, очень дорогой Rolls-Royce, цветные жакеты, примеры уютного интерьера, а также рецепты вкусных блюд для тех, у кого проблемы с ЖКТ. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Такой разнообразный уют

Практичность, функционал, стильное оформление – все это очень востребовано сейчас в дизайне. Однако уют, комфортная атмосфера в помещении ценились всегда, и вряд ли когда-нибудь это изменится. В нашей подборке – примеры самых разных интерьеров от пользователей Reddit.

Дикая природа на городских улицах

Огромные муралы с экзотическими птицами появляются в городах разных стран благодаря молодой художнице из Аргентины. В нашей подборке – несколько самых ярких работ авторства Фио Силвы.

Как носить цветные жакеты этой весной

В хитах сезона-2021 – яркие цвета, причем особенно акцентными должны быть жакеты. Собрали самые привлекательные образы от Instagram-инфлюенсеров.

Rolls-Royce выпустил кабриолет стоимостью почти $30 млн

Компания Rolls-Royce объявила о создании нового подразделения Coachbuild, которое займется разработкой эксклюзивных автомобилей с уникальными кузовами. Первым проектом стал кабриолет Boat Tail, который выпустили тиражом всего в три экземпляра.

Что приготовить, если у вас проблемы с ЖКТ

Все эти рецепты пригодятся, если жареная, острая, жирная пища для вас под строгим запретом.

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