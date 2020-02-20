Элайджа Вуд впервые стал отцом в 39 лет

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда кино и трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд стал в первый раз стал папой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Возлюбленная актера, датский продюсер Метте-Мари Конгсвед родила сына. Другие подробности не уточняются.

Пара уже три года находится в отношениях. Впервые округлившийся живот у избранницы Элайджа Вуда заметили в октябре прошлого года. О помолвке звездная пара не сообщала, а актер никогда до этого не был женат. -0-