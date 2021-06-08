Электрокар или Ferrari - кто быстрее? Блогеры провели эксперимент (Видео)

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно несколько блогеров задались вопросом, какой автомобиль быстрее - электрический или бензиновый? Они решили это выяснить, а результат тестов разместили на YouTube.

В хватке сошлись электрокар Rimac Nevera и самая быстрая серийная Ferrari SF90 Stradale.

Электрический автомобиль обладает 1914-сильными установками, когда у Ferrari под капотом 1000 лошадиных сил. Для точности оценки было решено провести испытания тремя способами: классическая гонка с места, парный заезд с хода в 50 км/ч, а также проверка системы торможения на скорости 120 км/ч.

Соперники стоят друг друга, ведь электрокар Rimac Nevera весит более двух тонн, а разгон до 300 км/ч у него за 9,3 секунды. Впрочем, Ferrari не отстает, ведь суперкар оснащен электрическими установками и бензиновым V8. Кроме этого, он легче на 400 килограмм, а еще и дешевле.

Четверть мили электрокар преодолел за рекордные 8,62 секунды, обойдя своего соперника почти на секунду. В гонке с хода Rimac Nevera не оставил шанса Ferrari, а торможение тоже осталось за электрическим автомобилем. -0-