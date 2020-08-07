Елена Исинбаева показалась в купальнике и рассказала об отдыхе в Сочи

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская спортсменка Елена Исинбаева поделилась в Instagram фотографией в купальнике, а также рассказала о своем отдыхе на море в Сочи.

Двукратная олимпийская чемпионка загрузила на свою страницу в социальной сети фотографию с пляжа, где она отдыхает на лежаке в синем купальнике. Пользователи оценили красоту спортсменки, но больше всего их внимание привлекла подпись к посту.

В ней Елена Исинбаева рассказала о своем отдыхе и поделилась несколькими откровениями: "Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников.Весь антураж и морская атмосфера, напомнили мне моё детство. Тогда был мой первый раз на море, в Сочи".

Юзеры поделились в комментариях своими историями с отдыха, и оставили под фото Елены Исинбаевой тысячи лайков. -0-