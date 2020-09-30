Елена Корикова вышла на связь и показала фото в Instagram - фанаты облегченно вздохнули

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 48-летняя актриса Елена Корикова опубликовала в Instagram новые фото, которые привлекли внимание фанатов.

Она одета в теплый осенний наряд: шапку и пальто, напоминающее рубашку. При этом надо отметить, что актриса не появлялась в Instagram с 21 июня - по крайней мере она не выставляла ни фото, ни видео.

Фанаты обрадовались, что снова могут наблюдать за жизнью любимой актрисы. Они оставили под снимками множество комментариев с добрыми словами.-0-