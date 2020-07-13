Елена Малышева показала своего младшего внука и устроила концерт

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram новый ролик со своим младшим внуком.

На кадрах запечатлен момент, как звезда играет на фортепиано со своим внуком Игорем, проживающем в США. Телеведущая подписала пост: "Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие".

Также под роликом Елена Малышева порассуждала о важности музыкального воспитания детей и сравнила музыкальные школы в России и США. Пользователи сети впечатлились музыкальными способностями ребенка, что поспешили отметить в комментариях. За сутки кадры посмотрели почти 300 тысяч раз, а также фолловеры телеведущей оставили массу самых разнообразных отзывов. -0-