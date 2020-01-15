Елена Малышева попыталась перепеть хит Билли Айлиш - видео

Билли Айлиш. Фото из Instagram
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая программы "Жить здорово!" в одном из выпусков телепередачи попыталась напеть мотив песни популярной американской певицы Билли Айлиш.
Малышева призналась, что эта исполнительница ей очень нравится.
Отметим, что Билли Айлиш очень быстро набрала популярность. Первый хит под названием "Ocean eyes" вышел, когда ей было 14 лет.
К слову, девушка попала в книгу рекордов Гиннеса - она стала самой юной певицей, песни которой продержались в чартах более ста дней. -0-