Елена Темникова появилась на вечернем шоу, но все заподозрили ее в пластике (Фото)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка Елена Темникова пришла в гости к Урганту и поделилась несколькими кадрами в Instagram, однако они вызвали смешанные чувства у поклонников.

Бывшая солистка группы Serebro примерила впечатляющее и блестящее платье в пол, сделала стильную прическу, однако мало кому удалось с первого раза узнать звезду. Все дело в ее глазах, которые оказались чуть ли не лбу.

Из-за этого фолловеры Елены Темниковой заподозрили певицу в пластике. Они уверены, что знаменитость воспользовалась услугами пластического хирурга и сделала себе "лисьи глазки", приподняв внешний уголок верхнего века и оттянув к вискам. Впрочем, это не помешало фотографиям артистки собрать огромное число лайков и множество восхищенных комментариев. -0-