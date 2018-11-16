Елена Ваенга была госпитализирована

16 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Елена Ваенга несколько дней провела в больнице. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Елена опубликовала в социальной сети видео, на котором она играет на гитаре и поет прямо в палате. Причина обращения в медучреждение не сообщается. Сейчас Ваенга чувствует себя хорошо и выписана из больницы.-0-
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