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Елена Ваенга была госпитализирована

Калейдоскоп 16.11.2018 | 16:13
Елена Ваенга. Фото из архива
Елена Ваенга. Фото из архива

16 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Елена Ваенга несколько дней провела в больнице. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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"выписка"

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)

Елена опубликовала в социальной сети видео, на котором она играет на гитаре и поет прямо в палате. Причина обращения в медучреждение не сообщается. Сейчас Ваенга чувствует себя хорошо и выписана из больницы.-0-

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Теги
больница, знаменитость, Россия, социальные сети
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