Елизавета Боярская показала в Instagram свою естественную красоту

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Боярская опубликовала в Instagram свежий пост и впечатлила сеть.

Артистка решила сделать селфи, однако не постеснялась продемонстрировать широкой общественности свою естественную красоту. Для этого она примерила простой халат и отказалась от макияжа. Такой ход впечатлил многочисленных фолловеров.

Разумеется, юзеры не поскупились на хвалебные комментарии, а сам снимок за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-