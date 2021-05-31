Елизавета Боярская представила неожиданное фото с Чулпан Хаматовой

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Елизавета Боярская показала в Instagram фото с коллегами и впечатлила сеть.

Артистка решила показать совместный кадр из-за закулисья вместе с Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц. В кадре девушки улыбаются и фото не привлекло бы столько внимания, но неожиданный внешний вид Чулпан Хаматовой стал предметом обсуждения. Актриса предстала перед камерой совершенно лысой, что удивило многих.

Как оказалось, неожиданное фото было сделано в преддверии спектакля, для которого Чулпан Хаматовой наложили специальный грим. Впрочем, юзеры тепло приняли снимок и отметили, что звезда даже с такой прической выглядит очаровательно. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число хвалебных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-