Елизавета Боярская примерила новый образ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда театра и кино Елизавета Боярская решила изменить своему естественному цвету волос и примерила на себя неожиданный образ. Фото она поделилась в Instagram.

Актриса для фотосессии стала блондинкой и укоротила волосы, однако поклонникам Елизаветы Боярской не стоит переживать. Она предупредила их в подписи к посту: "Это парик".

Впрочем, необычное амплуа звезды понравилось ее подписчикам. Они написали множество положительных комментариев, а также заметили, как такой образ омолодил Елизавету Боярскую. -0-