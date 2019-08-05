Елизавета Боярская примерила новый образ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда театра и кино Елизавета Боярская решила изменить своему естественному цвету волос и примерила на себя неожиданный образ. Фото она поделилась в Instagram.
Актриса для фотосессии стала блондинкой и укоротила волосы, однако поклонникам Елизаветы Боярской не стоит переживать. Она предупредила их в подписи к посту: "Это парик".
Впрочем, необычное амплуа звезды понравилось ее подписчикам. Они написали множество положительных комментариев, а также заметили, как такой образ омолодил Елизавету Боярскую. -0-
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