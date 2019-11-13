Елизавета Боярская шокировала фанатов новым снимком

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Елизавета Боярская поделилась в Instagram фотографией со съемок нового проекта и шокировала поклонников.

Фолловеры звезды озаботились ее физическим состоянием. Люди заметили, что актриса экстремально похудела. Ее с трудом смогли узнать коллеги и поклонники, когда знаменитость опубликовала фотографию с невероятным макияжем в стиле 60-х.

Сама Елизавета Боярская рассказала, что у нее довольно плотный график, а также она старается правильно питаться. Актриса отказалась от вредных продуктов и старается больше времени уделять своим детям. -0-