Елизавета II ввела запрет в одежде для Меган Маркл

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге внука Гарри носить рваные джинсы. Об этом сообщил
Королева настаивает на том, чтобы во время визитов Меган Маркл в замок Балморал она была одета строго. Кроме того, Елизавета II негативно относится к тому, что Меган часто носит обувь на танкетке.
Королева посоветовала отдавать предпочтение строгим вещам от шотландских дизайнеров.-0-
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