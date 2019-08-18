Елизавета II ввела запрет в одежде для Меган Маркл

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге внука Гарри носить рваные джинсы. Об этом сообщил The Sun , ссылаясь на источник в Букингемском дворце.

Королева настаивает на том, чтобы во время визитов Меган Маркл в замок Балморал она была одета строго. Кроме того, Елизавета II негативно относится к тому, что Меган часто носит обувь на танкетке.

Королева посоветовала отдавать предпочтение строгим вещам от шотландских дизайнеров.-0-